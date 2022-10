Amarás esta cita de Zendaya y Tom Holland en el Louvre de París

Pero mientras la pareja disfruta de las salidas nocturnas, son conscientes de mantener su relación en privado, con Tom, quien compartió que se estaba alejando de las redes sociales a principios de este verano, reflexionando sobre la importancia de tener ese límite.

"Siempre he sido muy firme en mantener mi vida privada en privado porque de todos modos comparto gran parte de mi vida con el mundo", le dijo el actor de Avengers: Infinity War a GQ en noviembre de 2021. "Nos sentimos como si nos robaran nuestra privacidad. No creo que se trate de no estar listos. Es solo que no queríamos".