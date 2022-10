El amor de secundaria que espera a Pablo Lyle al salir de la cárcel

Pero quien lo ha padecido en carne propia, es su propia esposa Ana Araujo, quien confesó a Ventaneando:

"Yo estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país y pues te quedas como cabeza de familia y no queda de otra mas que chambearle. Se me han abierto las puertas y la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas. Entonces sí ha habido un crecimiento para mí. Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona".