Lizzo responde a los comentarios de Kanye West sobre su peso

Esta no es la primera vez que Lizzo se dirige a quienes han tenido comentarios negativos sobre su apariencia física. Mientras aceptaba un premio en los MTV Video Music Awards a fines de agosto, la cantante de "About Damn Time" se tomó un momento para dirigirse a sus haters. (Unos días antes, el 26 de agosto, el comediante Aries Spears recibió una reacción negativa después de hacer comentarios sobre su peso).

"A las perras que tienen algo que decir sobre mí en la prensa", dijo durante el show del 28 de agosto. "¿Saben qué? No voy a decir nada. Dicen como, 'Lizzo, ¿por qué no me devuelves la crítica? ¿Por qué no me devuelves la crítica?' Porque perra, ¡estoy ganando! ESTA PERRA ESTÁ GANANDO".