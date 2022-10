Chicago y Psalm enternecen a todos cantando esta canción de Kanye West

¿Siguiendo los pasos de papá?

En un video de Instagram compartido por Kim Kardashian el 9 de octubre, los hijos menores de ella y su ex Kanye West, Chicago West, de 4 años, y Psalm West, de 3, hacen una adorable interpretación de la canción "True Love" del rapero y de la difunta estrella del hip-hop XXXTENTACION mientras están sentados en un auto. En un momento, la niña corrige a su hermano sobre una de las letras de la canción, lanzada en mayo pasado y que aparece en el álbum Donda 2 de su padre.

"No es, 'No me compliques'", le dice a Psalm. "Es, 'El amor verdadero / No debería ser tan complicado'."