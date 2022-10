Selena Gomez dice que “está agradecida de estar viva” en el emotivo tráiler de su documental

Como explicó la ex estrella de Barney & Friends entre lágrimas, "Toda mi vida, desde que era niño, he estado trabajando. No quiero ser súper famosa, pero sé que si estoy aquí, tengo usar eso para el bien".

Cuando se le preguntó qué siente que la detiene la mayoría de las veces, ella respondió, "Que no soy lo suficientemente buena. Eso es algo que sentí mucho al crecer". Pero como dice Selena, está usando su influencia para conectarse con otras personas en todo el mundo y agrega, "Claramente, todavía estoy aquí para usar lo que sea que tenga para ayudar a otra persona".

"Soy más feliz y tengo el control de mis emociones y pensamientos", también se ve a la actriz diciendo en un discurso que aparece al final del emocionante clip. "Más de lo que nunca he estado".