El romance de Miley Cyrus y Maxx Morando se ha convertido en algo muy serio

Y tampoco ocultan su amor, pues Miley y Maxx fueron vistos siendo muy cariñosos durante un viaje a Cabo San Lucas en febrero antes de llevar su romance de regreso a Estados Unidos con una sesión de besos en West Hollywood en abril.

Aunque la pareja aún no ha comentado públicamente sobre su romance, la ex estrella de Disney Channel se entusiasmó con la artista de Liily en septiembre de 2021, mientras reflexionaba sobre sus atuendos de festival y los vibrantes looks personalizados creados por Maxx y el diseñador Shane Kastl.

"Este look es una colaboración única entre dos de mis artistas emergentes favoritos, Maxx Morando y Shane Kastl", le dijo Miley a Vogue. "Su colaboración es el ejemplo perfecto de cómo la sustentabilidad se convierte en la próxima fase de la moda, y demuestra que todo se puede reinventar, lo que resuena profundamente en mí".