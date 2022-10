Dua Lipa confirma su estatus romántico luego ser vista con Trevor Noah

Dua Lipa puede tener algunas reglas nuevas como mujer soltera.

Una semana después de que se viera a la joven de 27 años saliendo con el presentador del Daily Show, Trevor Noah, la cantante confirmó el verdadero estatus de su relación para aclarar las cosas.

"Para mí, este es el primer año que no he estado en una relación durante mucho tiempo", dijo durante el podcast Dua Lipa: At Your Service original de iHeartRadio el 7 de octubre. "Ha sido realmente genial simplemente esta sola y solo pensar en mí misma y ser un poco egoísta".