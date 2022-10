Las explosivas declaraciones de Kanye West en su última entrevista

Kanye West dice que Corey Gamble y la editora de Vogue Gabriella Karefa-Johnson fueron "prácticamente hechos en un laboratorio"

"Hay tantas cosas que se meten en la cabeza de Kim. Traen personas influyentes, como si nadie supiera de dónde vino Corey Gamble, nadie en el mundo de la moda sabe de dónde vino [Gabriella Karefa-Johnson]. Estas personas prácticamente se hicieron en un laboratorio en mi opinión. Y una de las cosas en las que son realmente buenos es ser amables y agradables. Y lo que hacen es que las personas que tienen algún tipo de influencia, ya sea una mujer negra educada como mi madre que se convirtió en la jefa del departamento de inglés de la Universidad Estatal de Chicago, o si es la mujer blanca más influyente del planeta, siendo mi exesposa [Kim Kardashian], tienen personas a su alrededor en todo momento que les dicen a qué tener miedo. "No es qué hacer o decir, específicamente, es de qué tener miedo. Y si tienes una persona que no tiene miedo como Russell Brand o Candace Owens, no es que tengamos que estar de acuerdo con esto, pero ellos no tienen miedo de expresar cuál es su opinión".