Kim Kardashian revelas las duras críticas que le hace Kanye West sobre su ropa

Kanye ha aconsejado durante mucho tiempo a Kim sobre sus elecciones de estilo. En una escena famosa de un episodio de Keeping Up With the Kardashians de E! que se emitió en 2012, antes de que se casaran y tuvieran cuatro hijos, Kanye trae a su estilista para ayudar a Kim a limpiar su armario y reemplazar la mayor parte de su ropa con ropa de diseñador

En 2015, recordó el cambio de imagen en Live With Kelly and Michael y dijo: "Realmente me ayudó a enamorarme de la moda". Ella dijo que Kanye todavía "elige totalmente mi look", y agregó: "Realmente confío en su opinión".