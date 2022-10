Verónica Castro decide dejar Twitter después de ser acusada de acosar menores

Gustavo Adolfo Infante dijo que aunque en ocasiones hablaba de más, en este caso no iba a tomar una responsabilidad que no le correspondía:

"Desde que salió este señor Youtuber (Jorge Carbajal), hablé y dije 'me parece una falta de respeto lo que está haciendo', eso fue lo que dije, critiqué al fulano ése. Si yo tengo que ofrecer una disculpa por algo que no hice, te ofrezco una disculpa, no lo dije yo", refiriéndose a que él no había publicado inicialmente la nota.