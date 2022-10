¿Jamie Lee Curtis quiere un remake de Freaky Friday con Lindsay Lohan? ¡Mira su respuesta!

Y no parece que sea demasiado difícil que la actriz de Everything Everywhere All At Once y Lohan vuelvan a estar juntas. Curtis explicó, "Lindsay Lohan y yo somos amigas. Lindsay Lohan y yo nos enviamos mensajes de texto. Ella me envió un mensaje el otro día, está en Irlanda haciendo un programa de televisión".

La actriz, que compartió sus pensamientos sobre una reunión de Freaky Friday en una parada en Ciudad de México en su gira de prensa para Halloween Ends, también señaló que cuando recibe un mensaje de texto de un número nuevo o alguien que dice que la conoce, le gusta hacer una pregunta sólo para estar segura. Lohan, reveló, se trata de un momento específico de su película: "¿Cuál era la canción que tú y yo estábamos tratando de aprender en rap [que está] en el medio de la canción, mientras estábamos sentadas en el auto haciendo la escena, mientras estábamos comiendo papas fritas?"