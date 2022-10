Los fans de Taylor Swift están convencidos de que su canción “Karma” es una indirecta a Kanye West

"Karma definitivamente se trata de Kanye porque definitivamente no es una coincidencia que sea el Track 11", señaló un fanático en Twitter. "When Innocent (su canción originalmente perdonando a Kanye por el incidente de 2009), también es la Pista 11". Otro agregó, "Tanto Innocent como Karma son Track 11... definitivamente no es una coincidencia. Taylor es una mente maestra".

¿En cuanto a si realmente hay verdad en la teoría? Bueno, los fanáticos saben muy bien que tendrán que esperar con fuerza para encontrar posibles respuestas en el futuro.