Kim Kardashian revela por qué las “chicas hot” se enamoran de Pete Davidson

Desde su separación, Kim compartió si está lista o no para salir de nuevo. En una entrevista del 26 de septiembre con Kelly Ripa y Ryan Seacrest en Live with Kelly and Ryan, Ryan le preguntó a Kim con qué tipo de hombre se ve en estos días, a lo que Kim respondió, "Absolutamente con nadie".

"Lo dije antes, tal vez debería tratar de salir con un médico o un científico o algo así", agregó. "Entonces, un grupo de abogados, científicos y médicos se han acercado, simplemente no estoy lista".

En cuanto a Pete, Martha Stewart dio una idea de cómo le está yendo en una entrevista exclusiva de septiembre con E! News.

"Está pasando el mejor momento de su vida", dijo Martha. "Este tipo es un actor talentoso [y] comediante, y que es un bon vivant al mismo tiempo. Es divertido".

La segunda temporada de The Kardashians ahora se transmite en Star Plus.