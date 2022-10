Humberto Zurita grita su amor por Stephanie Salas por primera vez

Al respecto el actor replicó:

"Son cosas personales que no me interesa hablar, eso es todo, y tú como periodista sabes cómo abordar. Una de sus compañeras me dijo eso, ‘Es que yo los vi', y por qué no me preguntaste en el momento, te perdiste la nota".

El actor se disculpó con Maxine y le confesó en qué punto va la relación con Stephanie Salas:

"Lo único que yo te voy a decir es: la amo, punto. ¿Ok? Listo. Lo demás, ustedes ahí escriban lo que quieran, digan lo que quieran".