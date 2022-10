Así es cómo Kourtney Kardashian acepta su nuevo cuerpo después de los tratamientos de fertilidad

Pero en estos días tiene una nueva perspectiva sobre su peso. Como le dijo a su equipo95 de glamour, "Solía subir mucho de peso. Solía pesar como 43 kilos. Y luego 47 se convirtió en mi nuevo peso normal. Peso 52. Solía estar, como, atrapada en el número".

Parece que Travis la ha ayudado a verse a sí misma de una nueva manera, ya que dijo que el baterista no ha sido más que tranquilizador al hablar de sus inseguridades.

"Quiero decir, todos los días, Travis dice, 'Eres perfecta'. Si hago una queja, me dice, 'Eres perfecta. Estás tan bien... Nunca has estado mejor'", recordó en otro momento de la conversación. "Ahora me gusta mucho".

Como le dijo a las cámaras de Hulu, "Tener un compañero que me apoya tanto y siempre me felicita, pase lo que pase, me ayudó a aceptar realmente los cambios y hasta el punto en que amo los cambios ahora".