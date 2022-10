Famosos se solidarizan con Pablo Lyle por su detención

Por su parte, Sherlyn reconoció sus virtudes como padre y amigo:

"Hoy es un día triste. Me duele el corazón por Pablo Lyle y también por la familia del Sr. Quiero platicarles que conocí a Pablo hace muchos años en un proyecto hermoso que fue Una familia con suerte, la ficción nos hizo hermanos y la vida nos hizo grandes amigos. Pablo es un hombre bueno, honesto, leal, protector de su familia y de los que ama, un oído atento a cualquier cosa que necesitaras, un hijo amoroso, un padre entregado, un ser humano noble, con un corazón bueno, divertido, talentoso. Me duele mucho que un momento irracional tanto del Sr. como de Pablo haya traído tanto dolor a ambas familias. Un incidente como este no define a las personas, todo mi amor para su familia y mis oraciones para que regrese pronto a abrazar a sus hijitos, sus hermanos, su papá, su esposa y todos los que lo amamos. Hoy les pido por favor que antes de dormir hagan una oración por él".

Al respecto, personalidades como Consuelo Duval y Michelle Torres, reaccionaron con tristeza.