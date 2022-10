Kendall Jenner apoya a Jaden Smith luego de criticar el show de Kanye West

"No me importa quién es si no siento el mensaje de que estoy fuera", escribió la joven de 24 años. "Las vidas de los negros son importantes".

Kendall, de 26 años, cuya hermana Kim Kardashian estuvo casada con Kanye durante seis años antes de su separación en febrero de 2021, luego apoyó a su amigo de toda la vida dándole me gusta a sus publicaciones.

El día después del desfile, Kanye continuó haciendo olas en las redes sociales, persiguiendo a la editora colaboradora de Vogue, Gabriella Karefa-Johnson, que compartió sus pensamientos sobre las controvertidas prendas.