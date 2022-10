Cottagecore, la tendencia con la que Taylor Swift nos invitó a vivir en una pradera

Si tienen acceso a alguna red social, seguramente ya han visto fotos de mujeres en el campo, con canastos de mimbre, el pelo suelto y vestidos blancos o con estampados floridos que nos hacen pensar en otra época. Eso, queridos lectores, es precisamente el cottagecore. No tiene nada que ver con el queso, pero todo con la intención de tal vez volver a la época en la cual se lo inventaron. También tiene todo que ver con esa noción de lo hogareño, de lo cálido y de esa idea de casa que todos tenemos en la cabeza -o en la pradera-.

Y es que esta tendencia nace directamente de la idea mítica del hogar: de ese lugar caluroso y cómodo al que todos soñamos con regresar después de la batalla, un lugar en el cual siempre hay algo preparándose en el horno. Pero es que este hogar no es un apartamento o una casa, no está en la ciudad ni en el campo. En realidad responde a una idea, a una ilusión, y es un lugar que no existe físicamente, pero al que todos aspiramos y llevamos adentro.