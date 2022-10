Nicole Block denuncia a su exesposo por maltrato físico y psicológico: “He guardado silencio por años”

Y agregó, "GORDA es lo más suave que me dijiste hace 2 días… Sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí en mi talón de Aquiles…"

Más adelante Nicole enumeró una lista de situaciones que aparentemente vivió a manos de Meza:

- Entré a la televisión porque mi carrera como actriz de teatro no te pareció suficiente…

- Me alejaste de mis padres porque te parecían poco cultos, ignorantes y poco sofisticados para tus estándares.

- Tus restricciones: NO labial rojo, NO a mi estilo de vestirme, NO a mis amistades, NO a mi identidad…

- Miraste en menos mi carrera de actriz diciendo que eres mejor compositor que yo actriz y que debíamos ir a Estados Unidos a potenciar tu carrera y yo abandonar la mía sin posibilidades de trabajo allá.

- Te entregue cada peso que gane sin ver ni uno, me manipulaste económicamente para que volviera contigo porque cuando me escape de ti en USA, llegué con una mano adelante y otra atrás a Chile mientras tú te gastabas nuestros recursos en Europa.

- Me sacabas celos e inventabas historias con quien podías…

- Acosaste a mis amigos y a mí con textos enfermos.

- Socavaste mi autoestima.

- Me invalidaste como profesional, como mujer, como ser humano.

- Abusaste de mí en todos los ámbitos en que se puede…

- Porque te repito como en la carta que te escribí el 17/12/2019 el día que me escape, con todas sus letras, eres un ABUSADOR!