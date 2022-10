Kourtney Kardashian nos actualiza sobre sus planes de bebés con Travis Barker

Si tiene que ser, será... biblia.

Kourtney Kardashian se sinceró sobre lo que la llevó a ella y a Travis Barker a presionar el botón de pausa para intentar concebir un bebé mediante la fertilización in vitro a principios de este año.

"Realmente afectó mi salud y mentalmente", explicó la estrella de reality durante el episodio del 4 de octubre del podcast Not Skinny But Not Fat. "Las hormonas. La medicación. Te duermen todo el tiempo. Sé que es para mucha gente, pero no para mí".