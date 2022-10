Así es cómo Hailey Bieber trata de evitar la negatividad de las redes sociales

Karwai Tang/Getty Images

Entonces, Hailey estableció límites en su uso de las redes sociales, incluida la desactivación de su Twitter y los comentarios de Instagram de personas que no sigue.

"Una de las cosas que descubrí que realmente me ayudó es que comencé a hacer algo en lo que no voy a Instagram de lunes a viernes", continuó en el video. "Ya ni siquiera tengo Twitter porque nunca hubo un momento en el que entrara allí que no sintiera que era un entorno muy tóxico. La sola idea de abrir la aplicación me da tanta ansiedad que siento como si fuera a vomitar. Así que me deshice de eso porque estaba como, 'Simplemente tiene que irse. Simplemente no tiene que ser parte de mi vida'".

La modelo también reconoció que la terapia y el apoyo de Justin la ayudaron. Y, en última instancia, trata de no centrarse demasiado en las opiniones de otras personas.

"Todos somos seres humanos que tenemos nuestros días buenos y tenemos nuestros días malos", señaló Hailey. "Y quiero gustarles a todos. A veces es parte de mi ruina, y estoy superándolo. Creo que una cosa que concluí es tratar de no sentir que le debo una explicación a alguien, o deberle algo a alguien y realmente tratar de corregir lo que necesito corregir personalmente y a puerta cerrada y hacer el trabajo personalmente y a puerta cerrada y tener las conversaciones importantes. Todavía estoy averiguando el hecho de que no tengo que explicarme a mí misma".