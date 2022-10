¿Por qué Kourtney Kardashian y Travis Barker todavía viven en casas separadas?

A pesar de haberse casado, Kourtney Kardashian y Travis Barker aún no conviven en la misma casa.

Si bien la estrella de The Kardashians y el baterista de Blink-182 son oficialmente marido y mujer después de casarse no en una sino en tres ceremonias este año, están esperando el momento adecuado para combinar oficialmente sus hogares.

"Creo que estamos en el lugar donde estamos descubriendo cómo combinar nuestros hogares y nuestros hijos", le dijo Kourtney a Amanda Hirsch en el podcast Not Skinny But Not Fat de Dear Media.