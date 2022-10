Karol G y su nueva aventura musical: ¡Regional mexicano!

¿Imaginabas escuchar La Tusa en ritmo norteño?

Hace algunos meses, la cantante nos sorprendió con Anahí y en esta ocasión fue en un concierto de "Grupo Firme" que cantó uno de sus temas.

"La bichota" se mostró feliz de compartir escenario con la banda mexicana e interpretó también la canción "Ya Supérame" con unos shots de Tequila...

"Desde que empecé esta gira de conciertos con mi música en lugares enormes alrededor del mundo, una de las cosas más brutales que me he dado a mí misma, ha sido poder compartir el escenario con artistas que crecí admirando, de todos los géneros musicales que me encanta escuchar".