No reconocerás a Kylie Jenner después de lo que le hizo a sus cejas

Instagram

En agosto, Kim Kardashian hizo vibrar Internet cuando debutó con cejas decoloradas en la portada de la edición de septiembre de "American Dream" de Interview, a juego con el peinado platinado que ha lucido durante meses.

"Lo mantendré por un tiempo", le dijo a la revista sobre su cabello. "Siento que en el otoño me oscureceré, solo porque no quiero dañar mi cabello. Pero creo que las rubias se divierten más. Simplemente me siento diferente".

Kourtney y Khloé, ¡ustedes son las siguientes!