¿Louis Tomlinson sigue siendo amigo de Zayn Malik? Deja que él mismo te lo cuente…

"Tendrías que preguntarle a él", dijo Louis sobre Zayn en un episodio del podcast del 28 de septiembre de The Zach Sang Show. "Podría estar equivocado, pero creo que dije, cuando me hiciste una pregunta similar [la última vez]... Creo que dije que no creo que sea lo suficientemente maduro para superar lo que me frustró en esa relación".

Él agregó, "No sé si soy lo suficientemente maduro ahora, pero definitivamente estoy más cerca de superar todo eso".