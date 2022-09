Mila Kunis explica por qué ella y Ashton Kutcher no cierran las puertas de sus baños en casa

Pero el hecho de que no sean ricos en duchas no significa que Mila no se sienta rica en suerte.

"Soy muy afortunada", dijo la actriz, que protagonizará el próximo thriller de Netflix, Luckiest Girl Alive. "Tengo una gran relación con mis padres, una gran relación con mi hermano. Tengo una pareja increíble. Tengo dos pequeños, soy muy afortunada".

Reflexionando sobre su fortuna, Mila compartió que su definición de suerte ha cambiado a lo largo de los años.

"Dada la forma en que crecí, el hecho de que tengo una casa y un auto, superó cualquier cosa y todo", dijo. "Cuando envejeces, te das cuenta de que no puedes ganar tiempo y no puedes comprar salud, así que en el segundo en que tienes tiempo y en el segundo en que tienes salud, piensas, Vaya, tengo tanta suerte'."