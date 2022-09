Selena Gomez hace un llamativo pedido tras la explosiva entrevista de Hailey Bieber

La modelo también habló sobre su relación con Selena y compartió que aunque la actriz de Wizards of Waverly Place nunca la defendió públicamente del odio, no hay resentimientos diciendo: "La respeto mucho. Simplemente no hay expectativas. Si eso era algo que ella sentía fuera necesario, eso sería increíble. Pero simplemente la respeto, no hay drama, personalmente".

Sin embargo, desde la entrevista de Hailey, los seguidores han resurgido en un vivo de Instagram de 2019, donde Selena les pidió a sus fans que no atacaran a nadie después del lanzamiento de su exitosa canción de ruptura Lose You to Love Me.

"Estoy agradecida por la respuesta que está recibiendo la canción", dijo en el clip. "Estoy muy agradecida. Sin embargo, no defiendo que las mujeres destrocen a las mujeres. Y nunca, nunca lo haré. Así que, por favor, sean amables con todos".

Selena explicó en ese momento: "No importa cuál sea la situación. Si son mis fans, no sean groseros con nadie, por favor. No vayan y digan cosas que sienten en el momento".