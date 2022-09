¿Chayanne se retira? Mira lo que dijo en los Latin Billboard 2022

En entrevista con Leila Cobo, el artista expresó que aunque no ha sacado discos en 8 años, tiene una buena razón. "Salieron canciones aisladas. He estado haciendo cantidad de cosas, lo que pasa es que discos como tal no lo he hecho", dijo, y añadió que entre giras y la pandemia no hubo oportunidad.

Sin embargo, habló de su nueva canción "Como Tú Y Yo", que lanzó esta noche y aseguró que el retiro aún no está en sus planes: "Estoy joven. Así me siento".

Durante su preparación lo pudimos ver muy emocionado y agradecido con su público, y al recibir su premio se mostró muy feliz.