Khloe Kardashian y Tristan Thompson estuvieron comprometidos durante 9 meses

Se han revelado nuevos detalles sobre la complicada historia de Tristan Thompson y Khloe Kardashian.

E! News confirmó que Khloe rechazó la propuesta de Tristan en diciembre de 2019, pero la pareja se comprometió en secreto alrededor de febrero de 2021. Siguieron siendo novios durante nueve meses hasta que se supo que Tristan enfrentaba una demanda de paternidad después de engendrar un bebé con Maralee Nichols y admitió la prueba de paternidad, confirmó que es el padre de Theo.

Maralee le dio la bienvenida al recién nacido, un bebé llamado Theo, en diciembre de 2021. Al mes siguiente, Tristan se disculpó con Khloe por tener un hijo con Maralee.

"Khloe, no te mereces esto", escribió el jugador de la NBA. "No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo".

Otra bomba llegó aproximadamente siete meses después del nacimiento de Theo: varias fuentes le confirmaron en julio a E! News que Tristan y Khloe esperaban su segundo hijo juntos a través de un vientre de alquiler. La pareja también comparte a su hija True, de 4 años.