¡Yalitza Aparicio es políglota! Conoce cuántos idiomas habla...

A pesar de ciertos comentarios negativos respecto a su persona, la mexicana se encuentra en paz con ella misma y viendo más allá de las apariencias. "No tengo porqué cambiar ya en nada, me quiero, me respeto, amo mi color de piel, todo lo que está en mí es perfecto para mí y creo que eso me ha bastado", dijo a People.

No hay dudas de que la carrera de Yalitza está en ascenso, ya que próximamente protagonizará la película de terror Presencias y participará en el melodrama Mujeres Asesinas. También se encuentra contemplada para Los Espookys de HBO Max, para Midnight Family de Apple TV+ y a corto plazo, para La Gran Seducción, película donde podremos ver a la nominada al Oscar (2019).