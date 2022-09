El momento en que Camila Cabello confunde a un concursante de The Voice con Shawn Mendes

"Pero la razón por la que no me di la vuelta fue porque sentí que sonabas demasiado como él", dijo Cabello. "Obviamente, él tiene una voz increíble. Me encanta esta canción. Pero me gustaría saber cuándo eliges a tu entrenador para distinguirte".

Teniendo en cuenta sus comentarios, Howe señaló, "Realmente respeto a Shawn como artista y me veo en ese carril, pero me encanta lo que dices".