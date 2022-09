Así están las cosas entre Adam Levine y Behati Prinsloo tras el escándalo de infidelidad

Para su vuelo, Adam mantuvo las cosas informales con una camiseta de Sublime, jeans rasgados y zapatillas deportivas de color verde brillante. Mientras tanto, Behati estaba emitiendo vibras Y2K con un vestido con estampado de leopardo y botas gruesas, y optó por cubrir su vientre con una chaqueta de gran tamaño envuelta alrededor de su cintura.

Esta fue la segunda vez que se vio al dúo saliendo juntos después de que la modelo de Instagram Sumner Stroh afirmara que anteriormente había tenido una aventura de un año con Adam. Por su parte, el cantante de "She Will Be Loved" ha negado haber tenido una aventura, aunque admitió haber usado "mal juicio" y "cruzó la línea durante un período lamentable de mi vida".