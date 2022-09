A las Kardashian-Jenner les preocupa que Khloé Kardashian esté demasiado delgada

"La parte más difícil de todo es entrenarte para no amar a alguien", agregó. "Esta fue mi vida durante seis años. Y no éramos solo una pareja, éramos realmente los mejores amigos. Él era mi compañero de ejercicio. Hicimos todas estas cosas juntos. Y aprender a deshacer todas esas cosas, eso toma tiempo. El hecho de que alguien te engañe no significa que te desenamores al instante".