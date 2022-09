¿Juan Soler es cómplice en la infidelidad de Cristian de la Fuente? ¡Así responde!

Ahí se puede ver que el actor chileno de 48 años estaba acompañado por un amigo: Juan Soler.

Tras conocerse la infidelidad, Cristian rompió el silencio en declaraciones a los medios recogidas por En Casa con Telemundo: "Cometí un error, Una mujer se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto"