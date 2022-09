Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su caída y hospitalización

"Rockeros! Gracias por sus mensajes! No se preocupen les dejo acá una aclaración de lo que sucedió anoche en el Kennedy Center", escribió en Instagram junto a un comunicado...

"Alejandra Guzmán está estable y bien después de caerse durante su actuación en el evento de la Hispanic Heritage Foundation en celebración del 35 aniversario del mes de la Herencia Hispana en The John F. Kennedy Center for the Performing Arts".

Continuó: "Como siempre, La Guzmán, estaba dándolo todo en el escenario cuando perdió el equilibrio. Fue transportada al hospital de la Universidad George Washington, donde fue tratada y dada de alta anoche. La Reina del Rock Latino está otra vez de vuelta, aunque un poco afectada por lo ocurrido".