Khloé Kardashian rechazó la propuesta de matrimonio de Tristan Thompson

Khloé Kardashian no escuchará campanas de boda con Tristan Thompson.

En el episodio del 29 de septiembre de The Kardashians de Hulu, la fundadora de Good American compartió que anteriormente había rechazado una propuesta del jugador de la NBA, ya que no estaba "cómoda" con el lugar en el que se encontraban en su relación.

"Lo que dije es que necesito asegurarme de que esta sea una relación totalmente diferente", le dijo Khloé a su hermana Kim Kardashian, "porque quiero estar orgullosa de decir que estoy comprometida con alguien. Y es por eso que dije: 'ya sabes, no me siento cómoda aceptando esto en este momento, porque no estoy emocionada de contarle a mi familia'".