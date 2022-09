El rapero Coolio murió a los 59 años

La canción pasó tres semanas en el número 1 de Billboard Hot 100. Coolio luego interpretó el éxito en la 38ª entrega Anual de los Grammys, donde ganó el premio a la Mejor Interpretación de Rap Solista ese año.

El rapero también aprovechó otras actividades artísticas en papeles de televisión y películas, donde a menudo se interpretaba a sí mismo. Coolio interpretó al supervillano Jonathan Crane en Batman & Robin de 1997, también prestó su voz a Kwanzaa-bot en Futurama e hizo apariciones en Sabrina The Teenage Witch, Charmed, All That y The Nanny.

Le sobreviven sus hijos.