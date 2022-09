¡Frida Sofía reacciona ante la caída de Alejandra Guzmán!

Sin embargo, esta cuestión pareció no haber afectado en lo absoluto a Frida, pues es bien sabido que ambas mantienen un gran distanciamiento ya que ella la acusa de no haberse portado como una madre durante su desarrollo, así como de no haberla defendido de los abusos de Enrique Guzmán.

Por tal motivo, y debido a que durante la pérdida de su hermana Natasha su madre no estuvo presente, Frida prefirió destacar que Alejandra ya no le importa.