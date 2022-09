¿Cuál es la tendencia de moda que mejor se adapta a la mujer chilena?

La ropa está en función de quien la usa, no al revés, y por eso esta tendencia obedece a las necesidades que tienen las mujeres en su día a día, sin obligarlas a convertirse en alguien que no son o a acomodar sus cuerpos a estereotipos que Hollywood nos muestra en las pantallas de cine (o del televisor, o computador, o tablet, o celular, o reloj). Por eso el boho brinda una opción que es halagadora con todos los cuerpos, que es adaptable a cada estilo de vida y que además busca satisfacer nuestro espíritu rebelde.

El boho es una nueva adaptación de ese estilo bohemio que se popularizó en la primera mitad del siglo XX y que volvió a las revistas a mediados de los 2000 gracias al estilo de las it girls de la moda en festivales como Glastonbury. ¿Cómo se define ser bohemio? Puede ser algo como una persona con la habilidad de apreciar la belleza en un nivel casi que romántico, alguien cuya imaginación no tiene límites, alguien que no quiere vivir dentro de las fronteras que le impongan. Y si bien la definición puede sonar específica, no es descabellado afirmar que cada persona tiene algo de bohemio dentro de sí.