Caleb McLaughlin de Stranger Things revela el trato racista que ha recibido de los fans

Caleb McLaughlin está siendo muy sincero.

El actor de 20 años, que interpreta a Lucas en el gran éxito de Netflix Stranger Things, habló sobre el racismo que ha experimentado desde el inicio del programa en 2016.

"Definitivamente me afectó cuando era niño. En mi primera Comic-Con, algunas personas no se pararon en mi fila porque yo era negro", dijo Caleb en la Heroes Comic Con en Bruselas el 25 de septiembre. "Algunas personas me decían, 'Oh, no quería estar en tu línea porque fuiste malo con Eleven (Millie Bobby Brown)'".