Las confesiones de Hailey Bieber: Sexo con Justin, su mensaje a los fans de Selena y más

¿Estuvo Hailey Bieber alguna vez con Justin Bieber "románticamente" al mismo tiempo que Selena Gomez?

"No. Ni una sola vez. Cuando él y yo alguna vez comenzamos a salir o algo por el estilo, nunca estuvo en una relación, en ningún momento. No es mi carácter meterme con la relación de alguien. Simplemente nunca lo haría. Me criaron para ser mejor que eso. No estoy interesada en hacer eso y nunca lo estuve. Creo que hay situaciones en las que todavía puedes tener una ida y vuelta con alguien, pero incluso esa no era la situación. Puedo decir claramente que nunca estuve con él cuando él estaba en una relación con alguien. Ese es el final. Y he estado involucrada con él desde que tenía 18 años. También creo que lo que está en duda en esta línea de tiempo es nosotros juntándonos y comprometiéndonos y él pasando tiempo con su ex antes de eso… esto es tan loco. Literalmente nunca he hablado de esto nunca... Entiendo, de nuevo, cómo se ve desde el exterior y hay mucho de percepción allí. Pero esa fue una situación en la que sé con certeza que fue la correcta para que cerraran esa puerta, no estaban en una relación en ese momento. Pero claro hay una historia muy larga ahí y no es mi relación, no tiene nada que ver conmigo así que lo respeto mucho, pero sé que cerró un capítulo y creo que fue lo mejor que pudo haber pasado para que siguiera adelante y se comprometiera y se casara y siguiera con su vida de esa manera".