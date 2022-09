¡Brad Pitt y Emily Ratajkowski están saliendo! Conoce los detalles

¿En cuanto al actor de Once Upon a Time in Hollywood?, bueno, incursiona en la escena de las citas de una "manera discreta", explicó una fuente durante el verano.

"Le gusta salir y socializar, pero lo hace de manera muy privada", agregó la fuente. "Disfruta de la gente en diferentes ámbitos de la vida y está inspirado".

Ahora, tal vez, ha encontrado a su musa.