¡Aislinn Derbez ya tiene un nuevo amor!

Hace tan sólo unos meses Aislinn Derbez anunció su ruptura con el fotógrafo Jonathan Kubben, pero esa historia quedó atrás pues actualmente la actriz se encuentra saliendo con un millonario español...

En julio de 2022, a partir de una serie de preguntas en su Instagram, la hija de Eugenio Derbez confesó que se había separado de su ex-pareja:

"Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, conectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo".