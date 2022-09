Así cambiará el dinero en Inglaterra tras la muerte de la reina Isabel II

Incorrecto: La desaprobación de Peter Townsend por parte de la reina Isabel

Sí, la princesa Margarita y Peter Townsend no tenían la libertad de casarse cuando se enamoraron por primera vez, pero no fue la reina Isabel la que se interpuso en el camino de su final feliz. En The Crown, la reina se ve obligada a decirle a su hermana que si se casa con el capitán del grupo divorciado, ya no será miembro de la familia real.

Sin embargo, según la BBC, los documentos puestos a disposición por los Archivos Nacionales muestran que la reina Isabel y el primer Ministro Sir Anthony Eden redactaron un plan que permitió a la princesa Margarita casarse con Townsend y al mismo tiempo conservar su título real y sus deberes. ¿El único requisito? Tuvo que renunciar a sus derechos de sucesión.

Lamentablemente, después de tener que esperar tanto para casarse, el romance siguió su curso y la princesa y el capitán del grupo se separaron.