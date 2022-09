Gwyneth Paltrow posa completamente desnuda y cubierta en pintura para celebrar su cumpleaños 50

Andrew Yee

Dejando de lado la apariencia, Gwyneth señaló que la autoaceptación también significa "ser dueña de mis errores" y "rezar para haber aprendido de todos ellos".

"He lastimado a la gente, nunca intencionalmente, pero lo he hecho de la misma manera. He defraudado a la gente al no ser quien ellos necesitaban que fuera", explicó. "Me he traicionado a mí misma para mantener la paz. He cruzado líneas, cuyos pensamientos a veces me arrancan del sueño y me suspenden en el vacío de la vergüenza durante una noche larga y oscura".

Y aunque reconoce que ha cometido algunos "errores duraderos" en sus 50 años en la Tierra, Gwyneth escribió, "No estoy segura de creer en retroceder en el tiempo para corregir los errores, cada una de esas horas de insomnio que vinieron de una de estas transgresiones contra mí misma o contra otros ha conducido a algo".