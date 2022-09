¿Con quién se ve Kim Kardashian saliendo en el futuro? Mira su respuesta…

Kim Kardashian está explorando sus opciones cuando se trata de citas en el futuro.

La estrella de The Kardashians compartió con quién estaría dispuesta a salir después, durante su reunión con Kelly Ripa y Ryan Seacrest en Live with Kelly and Ryan. Cuando Ryan le preguntó, durante el episodio del 26 de septiembre, con qué tipo de hombre se ve Kim en este momento de su vida, la fundadora de SKIMS inicialmente bromeó, "Absolutamente nadie".

Sin embargo, en una nota seria, Kim explicó que, "Lo dije antes, tal vez debería tratar de salir con un médico o un científico o algo así. Entonces, un grupo de abogados, científicos y médicos se han comunicado, simplemente no estoy lista".