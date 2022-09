Kendall Jenner explica por qué no le importó mostrar sus pezones en su primer desfile

Kendall explicó lo importante que fue para ella desfilar en el desfile de Marc Jacobs, tanto que recibió una lección de caminata de su agencia de modelos.

"No necesariamente sabía lo que estaba haciendo", compartió. "Pero creo que me tomé los consejos demasiado en serio y terminé muy rígida cuando llegué a la pasarela. He aprendido mucho desde entonces".

¡Y vaya que lo ha hecho! Después de hacer su debut en la pasarela en 2014, la estrella de reality ha modelado desde entonces para casi todas las principales casas de moda, incluidas Chanel, Versace, Dior, Givenchy, Moschino y muchas otras. Con la Semana de la Moda de París en marcha, es solo cuestión de tiempo antes de que aparezca en la pasarela una vez más.