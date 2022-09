¿Olivia Wilde y Florence Pugh tuvieron una pelea a gritos en el set de Don’t Worry Darling?

También antes de la declaración de los miembros del equipo, otra persona que trabajaba detrás de escena habló en defensa de los giros y vueltas de la vida real del thriller psicológico. El director de fotografía Matthew Libatique criticó los rumores de tensión en el set y dijo que el presunto drama es "completamente falso".

"Este fue probablemente el set más armonioso en el que he estado", dijo Libatique en el podcast Behind the Screen de The Hollywood Reporter. "Olivia formó un equipo que creyó en ella y ella creyó en todos y cada uno en el set... Cuando escucho que hay rumores de acritud en el set, los rechazo. No era evidente en absoluto".