Los looks más memorables de Carla Medina en la alfombra roja

No me mires, no me mires...

"Cómo olvidar mis primeros International Emmy Awards, traía un vestidazo de Ellie Sab. Ese día traía un look en el maquillaje que era como un smokey eye, pero glossy; por las luces y por la cámara, me entró al ojo. El ojo así, de el hombre elfante".

Transformando el estilo deportivo-elegante

"Lo que me encanta de los Latin American Music Awards, es que como que no hay dress code, siento que puede llegar gente como vestido de novia, casi. Quería yo tener como una falda de vestir, pero que tuviera jareta, que se viera muy sporty, pero a la vez make it glam".