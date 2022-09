¿Es posible soñar con un revival de Glee? Kevin McHale nos responde

"No sé si eso alguna vez sucederá como un programa de televisión o como un reboot", le dijo McHale en exclusiva a E! News. "No creo que eso suceda nunca. Bueno, ya sabes, hasta que Ryan Murphy lo diga".

Pero no lo malinterpreten, McHale insiste en que el vínculo entre él y la mayoría de sus antiguos compañeros de reparto de Glee es tan fuerte como siempre.

McHale dijo que ve a Chris Colfer, quien interpretó a Kurt Hummel, "cada dos semanas" y McHale y Jenna Ushkowitz, quien interpretó a Tina Cohen-Chang y también compitió en la temporada actual de Secret Celebrity Drag Race, anunciaron recientemente un nuevo podcast conjunto llamado And Tht's What You Really Missed, que se estrenará el 31 de octubre.